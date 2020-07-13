Карпин раскритиковал РПЛ, Кикнадзе показал средний палец фанатам «Локо». Главное к утру

Защитник «Ливерпуля» Ловрен может перейти в «Зенит», Кикнадзе показал средний палец болельщикам «Локомотива», арбитра недавнего матча «Спартака» подозревают в ставках в тотализаторе и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Квят и ещё несколько пилотов вновь не встали на колено в знак борьбы с расизмом.
2. Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят финишировал 10-м.
3. Гол Фарфана помог «Локомотиву» уйти от поражения в матче с «Уфой».
4. ЦСКА упустил победу над «Рубином» в матче РПЛ.
5. Слуцкий объяснил, почему не праздновал гол «Рубина» в ворота ЦСКА.
6. Деян Ловрен близок к переходу в «Зенит».
7. Карпин: «Нет предела человеческой мерзости! Это ненормальный чемпионат России».
8. Василий Кикнадзе объяснил, почему показал средний палец болельщикам «Локомотива».
9. Источник: судья недавнего матча «Спартака» попался на ставках в тотализаторе.
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