Карпин раскритиковал РПЛ, Кикнадзе показал средний палец фанатам «Локо». Главное к утру

Защитник «Ливерпуля» Ловрен может перейти в «Зенит», Кикнадзе показал средний палец болельщикам «Локомотива», арбитра недавнего матча «Спартака» подозревают в ставках в тотализаторе и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Квят и ещё несколько пилотов вновь не встали на колено в знак борьбы с расизмом.

2. Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят финишировал 10-м.

3. Гол Фарфана помог «Локомотиву» уйти от поражения в матче с «Уфой».

4. ЦСКА упустил победу над «Рубином» в матче РПЛ.

5. Слуцкий объяснил, почему не праздновал гол «Рубина» в ворота ЦСКА.

6. Деян Ловрен близок к переходу в «Зенит».

7. Карпин: «Нет предела человеческой мерзости! Это ненормальный чемпионат России».

8. Василий Кикнадзе объяснил, почему показал средний палец болельщикам «Локомотива».

9. Источник: судья недавнего матча «Спартака» попался на ставках в тотализаторе.