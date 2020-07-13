«Один из худших дней сезона для «Челси». Лэмпард — о 0:3 с «Шеффилд Юнайтед»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о проблемах, которые нужно решить его команде. В 35-м туре английской Премьер-лиги синие на выезде со счётом 0:3 проиграли «Шеффилд Юнайтед».

«Это был, безусловно, один из худших дней сезона для нас. Мы получили то, что заслужили. Теперь нам нужно сконцентрироваться на предстоящих встречах. Мне хотелось бы увидеть последовательность от нашей обороны. К сожалению, в этой кампании мы допускаем много ошибок.

Сейчас мы находимся в таком положении. Можем решить наши проблемы только с помощью усердной работы. Несмотря на это, «Челси» по-прежнему превосходит ожидания, которые у нас были перед началом сезона. И, конечно, хочется, чтобы мы пропускали меньше голов», — цитирует Лэмпарда Goal.