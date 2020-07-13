Жена легенды «Манчестер Юнайтед» Скоулза ушла из семьи после 21 года совместной жизни
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз испытывает проблемы в семье, сообщает The Sun.
Супруга легенды «красных дьяволов» Клэйр ушла из дома после 21 года совместной жизни. В настоящее время она появляется на улице без обручального кольца и проживает в 20 минутах от места, где живёт её муж.
Всего Пол и Клэйр находятся в отношениях 27 лет. Пара познакомилась в пабе, когда им обоим было по 18 лет, а спустя шесть лет они поженились.
Скоулз является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и защищал цвета клуба на протяжении всей карьеры. В составе манкунианцев экс-хавбек 11 раз стал чемпионом Англии, трижды завоевал Кубок страны, дважды победил в Лиге чемпионов и выиграл ещё ряд трофеев на внутренней и международной арене.
Пол Скоулз рассказал, чего не хватает «Манчестер Юнайтед» для борьбы с «Ливерпулем»
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