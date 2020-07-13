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Сульшер: «МЮ» пока ничего не достиг в этом сезоне. Мы не завоевали никаких трофеев

Сульшер: «МЮ» пока ничего не достиг в этом сезоне. Мы не завоевали никаких трофеев
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отметил, что, несмотря на успешные результаты в последних матчах АПЛ, его команда ещё ничего не добилась.

«Испытываю радость, когда вижу, что команда показывает хорошие результаты и прогрессирует. С другой стороны, мы пока ничего не достигли в этом сезоне, не завоевали никаких трофеев. Чтобы добиться успеха в будущем, нужно продолжать совершенствоваться и развиваться.

Результаты не всегда бывают справедливыми. Иногда в футболе не удаётся добиться того, чего заслуживаешь. Но если мы продолжим становиться лучше каждый день, то будем надеяться, что станем успешной командой «Манчестер Юнайтед», — приводит слова норвежского специалиста Goal.

В нынешней кампании у «Юнайтед» есть возможность выиграть Кубок Англии и Лигу Европы.

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