Сульшер: «МЮ» пока ничего не достиг в этом сезоне. Мы не завоевали никаких трофеев

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отметил, что, несмотря на успешные результаты в последних матчах АПЛ, его команда ещё ничего не добилась.

«Испытываю радость, когда вижу, что команда показывает хорошие результаты и прогрессирует. С другой стороны, мы пока ничего не достигли в этом сезоне, не завоевали никаких трофеев. Чтобы добиться успеха в будущем, нужно продолжать совершенствоваться и развиваться.

Результаты не всегда бывают справедливыми. Иногда в футболе не удаётся добиться того, чего заслуживаешь. Но если мы продолжим становиться лучше каждый день, то будем надеяться, что станем успешной командой «Манчестер Юнайтед», — приводит слова норвежского специалиста Goal.

В нынешней кампании у «Юнайтед» есть возможность выиграть Кубок Англии и Лигу Европы.