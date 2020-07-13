Бартомеу: Неймар — игрок «ПСЖ». Не думаю, что они выставят кого-нибудь на продажу

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу оценил вероятность ухода нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара из команды в летнее трансферное окно.



«Я не думаю, что «ПСЖ» выставит кого-нибудь на продажу. Неймар – их игрок. Летом трансферное окно будет трудным для всех клубов», — цитирует Бартомеу Mundo Deportivo со ссылкой на TV3.



Ранее сообщалось, что руководство каталонского клуба оставило попытки заполучить 28-летнего бразильца. До пандемии коронавируса у «Барселоны» были хорошие шансы осуществить этот трансфер, однако финансовые потери сделали его практически невозможным.



Неймар защищал цвета «Барселоны» с 2013 по 2017 год. С сине-гранатовыми он дважды стал чемпионом Испании, выиграл три Кубка страны, победил в Лиге чемпионов и ещё в нескольких турнирах. После четырёх лет в команде перешёл в «ПСЖ» за рекордные € 222 млн.

«Барселона» бросила попытки вернуть Неймара этим летом