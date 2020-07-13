Marca: «Манчестер Сити» не избежит дисквалификации из Лиги чемпионов

Сегодня, 13 июля, Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по апелляции «Манчестер Сити» на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о двухлетней дисквалификации клуба из еврокубоков.

Испанская газета Marca пообщалась с экспертами по этому вопросу, и ни один из них не верит, что «Сити» удастся избежать исключения из Лиги чемпионов и Лиги Европы. По их мнению, наиболее благоприятным вариантом для «горожан» является сокращение дисквалификации до одного года.

Ранее журналист BBC Иан Чизмен заявил, что CAS полностью оправдает «Манчестер Сити».

Напомним, УЕФА дисквалифицировал «горожан» из еврокубков за финансовые махинации со спонсорскими контрактами. Если CAS оставит это решение в силе, английский клуб не будет участвовать в Лиге чемпионов и Лиге Европы в следующих двух сезонах.