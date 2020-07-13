Евсеев: «Уфа» в матче с «Локомотивом» недоработала один момент. Жаль, что недотерпели

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своём «инстаграме» разобрал матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).



«Перед «Локомотивом» у нас выбыла группа игроков, и сильнее всего оголился центр обороны. Поэтому в Черкизове некоторые футболисты вышли не на своей позиции. Сухов впервые сыграл в центре защиты. Появился Безденежных, но он хотя бы весь летний сбор в Аше играл на этой позиции. Знали, что «Локо» будет играть в сильнейшем составе, за исключением Гильерме и Баринова, и выбрали в силу этого схему с двумя нападающими. У них была задача постоянно оказывать давление на центральных защитников соперника. Сделали это, помня домашнюю игру с «Локомотивом», где мы имели преимущество именно за счёт того, что форварды бежали за спину защитникам. Надо было заставить чужую оборону бежать лицом к своим воротам. Это получилось. Как получилось у наших крайних и центральных хавов заставить полузащиту соперника обороняться. Вышли на матч с тремя опорными. Потому что «Локо» много играет через середину, через мелкий и средний пас в одно-два касания. Мы насытили эту зону и оказались правы. Когда перехватывали мяч, получались быстрые атаки. Крайние защитники хозяев играли высоко, поэтому у них возникали пустые зоны и «Уфа» этим пользовалась.



Да, один момент недоработали. Безденежных не оказался в середине поля при подаче, недоработали наши опорные, а у «Локо» в зону атаки вбежал третий игрок. У нас против трёх москвичей было два игрока. В итоге нам забили. Жаль, что недотерпели. Когда пропустили, снова пошли вперёд, хотели и могли забить. Чистая психология. Когда пропускаешь, начинаешь активнее атаковать, а когда ведёшь в счёте, больше думаешь о том, чтобы его сохранить. Вопрос роста команды, роста игроков. Работаем над этим. Ничья, обидная, но всё равно я очень доволен всеми ребятами. Мы только 30 минут на предыгровой тренировке смогли найти время для тактического занятия на поле. Ходили, двигались, перемещались. Объяснял команде, кто как действует. Времени на всё это было мало, но ребята схватили суть и показали в игре, что «Уфа» – крепкая и умная команда», — написал Евсеев.

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