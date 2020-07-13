«Бавария» интересуется Бакайоко и Н’Домбеле
Мюнхенская «Бавария» в летнее трансферное окно хочет приобрести центрального полузащитника. Руководство действующих чемпионов немецкой Бундеслиги рассматривает варианты с Тьемуэ Бакайоко («Челси») и Тангаем Н’Домбеле («Тоттенхэм Хотспур»), сообщает Le10sport.com.
Лондонские клубы готовы расстаться со своими игроками, но хотят получить за них достойную компенсацию. «Челси» рассчитывает выручить с продажи Бакайоко € 35 млн, а «Тоттенхэм» планирует получить за Н’Домбеле € 60 млн, которые были заплачены за француза «Лиону» летом 2019 года.
Ранее сообщалось, что в услугах Н’Домбеле заинтересованы также «Барселона» и «Пари Сен-Жермен». На Бакайоко претендует «Милан», за который хавбек выступал в сезоне-2018/2019.
Стадион «Баварии» окрасится в цвета ЛГБТ-движения
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