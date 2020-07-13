Артета: нам очень грустно. Хотели подарить фанатам «Арсенала» момент славы и радости

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями от поражения в выездном матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (1:2).

«Нам очень грустно. Хотели подарить фанатам «Арсенала» момент славы и радости. Мы старались изо всех сил. Горжусь своими игроками. Никогда не видел, чтобы мы играли так, как вчера. Но мы снова подарили гол сопернику.

Игра была нашей, мы полностью контролировали её ход. «Тоттенхэм» ничего не создавал. Каждый раз, когда мы использовали прессинг, у них ничего не получалось. На результат повлияли небольшие детали.

Это сильный удар, наши футболисты опустошены. Вы видели, как они старались. Мы вышли на поле с целью победить. Понадобится несколько дней, чтобы пережить это поражение», — приводит слова Артеты Sky Sports.