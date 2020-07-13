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Помощник Гвардиолы показал реакцию тренера на решение суда, но вскоре удалил пост

Помощник Гвардиолы показал реакцию тренера на решение суда, но вскоре удалил пост
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и его штаб отреагировали на решение спортивного арбитражного суда отменить дисквалификацию клуба в Лиге чемпионов.

Как сообщает Sky Sports, после объявления вердикта помощник специалиста Манель Эстиарте опубликовал в своём «инстаграме» фотографию. На ней Гвардиола вместе с ассистентами улыбаются на фоне экрана телевизора, где в прямом эфире обсуждается решение суда. Снимок Эстиарте сопроводил триумфальным «Да!». Однако вскоре пост был удалён.

Фото: Sky Sports

Напомним, УЕФА дисквалифицировал «Манчестер Сити» из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей. Клуб обвинялся в финансовых махинациях со спонсорскими контрактами. Первоначальный срок отстранения команды составлял два сезона, однако манкунианцы подали апелляцию на решение организации. Из-за пандемии коронавируса рассмотрение дела затянулось, а вынесение вердикта было отложено на июль.

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