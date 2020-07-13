Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс интересен клубам Серии А

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс по окончании сезона-2019/2020 может сменить команду. Интерес к 28-летнему англичанину проявляют клубы итальянской Серии А, сообщает Goal.com со ссылкой на The Athletic.

Джонс выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2011 года. До перехода в стан «красных дьяволов» защитник представлял «Блэкберн Роверс». Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 7 млн.

В нынешней кампании Фил принял участие в 8 матчах во всех турнирах. В его активе 1 гол.

Напомним, в Италии сейчас играет другой защитник манкунианцев — Крис Смоллинг, арендованный «Ромой» до конца этого сезона. «Волки» хотят выкупить игрока, но клубы пока не могут договориться о сумме трансфера.