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Фёдор Смолов научил футболистов «Сельты» ругаться на русском языке. Видео

Фёдор Смолов научил футболистов «Сельты» ругаться на русском языке. Видео
Футбол / Испания 0

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», поделился с одноклубниками познаниями в русском языке.

30-летний футболист опубликовал в своём «инстаграме» видео из раздевалки команды. На нём Фёдор обращается к партнёрам, после чего те начинают ругаться на русском языке, посылая друг друга на три буквы. Сам Смолов за кадром смеётся над происходящим.

Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором 2 забитых мячей, а также получил 4 жёлтые карточки. Оба своих гола Фёдор забил в ворота грандов — мадридского «Реала» и «Барселоны».

«Сельта» в настоящее время занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры.

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