В «Ростове» отреагировали на новость о возможном уходе Валерия Карпина
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал информацию о возможном уходе руководства клуба и главного тренера Валерия Карпина.
«Это неправда», — приводит слова Арутюнянца пресс-служба жёлто-синих на официальном сайте клуба.
Карпин работает в «Ростове» с 2017 года. Ранее 51-летний специалист возглавлял «Торпедо» из Армавира (2015-2016), «Мальорку» (2014-2015) и московский «Спартак» (2012-2014, 2009-2012).
«Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе жёлто-синих 44 очка.
В предпоследнем, 29-м туре РПЛ команда Карпина встретится с казанским «Рубином». Матч состоится 16 июля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
Карпин: нет предела человеческой мерзости! Это ненормальный чемпионат России
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