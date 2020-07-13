Пятая команда АПЛ не выйдет в Лигу чемпионов

Решение спортивного арбитражного суда по делу «Манчестер Сити» повлияло на распределение мест в Лиге чемпионов среди клубов английской Премьер-лиги.
Весной УЕФА отстранил «горожан» от участия в Лиге чемпионов на два сезона. В связи с этим шансы на попадание в главный еврокубок получила команда, которая заняла бы пятое место в турнирной таблице по итогам сезона.
В связи с отменой дисквалификации «Манчестер Сити» места в Лиге чемпионов среди английских клубов распределятся привычным образом. В групповой этап турнира отправятся первые четыре команды, а пятая примет участие в следующем розыгрыше Лиги Европы.
После 35 туров в топ-4 чемпионата Англии находятся уже обеспечивший себе титул «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси» и «Лестер Сити». На пятой строчке располагается «Манчестер Юнайтед», однако у команды на один матч меньше, чем у соперников. В случае победы в следующей встрече «красные дьяволы» поднимутся на третье место.
- 13 июля 2020
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