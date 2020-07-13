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Глава Примеры Тебас раскритиковал CAS за отмену дисквалификации «Манчестер Сити»

Глава Примеры Тебас раскритиковал CAS за отмену дисквалификации «Манчестер Сити»
Футбол / Лига чемпионов 0

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас выступил с критикой спортивного арбитражного суда (CAS) после его вердикта по делу «Манчестер Сити».

«Нам нужно пересмотреть, является ли CAS подходящим органом для обжалования институциональных решений в футболе. Швейцария – страна с богатой историей арбитража, а CAS не соответствует её стандартам», — приводит слова Тебаса Sky Sports.

Напомним, УЕФА дисквалифицировал «горожан» из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей. Клуб обвинялся в финансовых махинациях со спонсорскими контрактами. Первоначальный срок отстранения команды составлял два сезона, однако манкунианцы подали апелляцию на решение организации. Из-за пандемии коронавируса рассмотрение дела затянулось, а вынесение вердикта было отложено на июль.

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