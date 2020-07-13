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«Холанд не был пьян». В охранной фирме рассказали, почему игрока выгнали из ночного клуба

«Холанд не был пьян». В охранной фирме рассказали, почему игрока выгнали из ночного клуба
Футбол / Германия 0

Представитель охранной компании PSS Securitas Кристофер Нэсхайм объяснил решение сотрудника выгнать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда из ночного клуба в Норвегии.

Вчера появилась видеозапись инцидента. На ней видно, что Холанда силой выводят из развлекательного заведения. Футболист был недоволен действиями охранника.

«Эрлинг не был пьян. Он был готов к сотрудничеству и показал полное понимание ситуации после разговора на улице. Инцидент произошёл из-за правил по предотвращению распространения COVID-19.

Возле Холанда собиралось много людей. Они просили сфотографироваться и разговаривали с ним. Давление росло, и в конце концов нам пришлось попросить его уйти», — цитирует Нэсхайма Goal со ссылкой на Bild.

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