«Холанд не был пьян». В охранной фирме рассказали, почему игрока выгнали из ночного клуба
Представитель охранной компании PSS Securitas Кристофер Нэсхайм объяснил решение сотрудника выгнать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда из ночного клуба в Норвегии.
Вчера появилась видеозапись инцидента. На ней видно, что Холанда силой выводят из развлекательного заведения. Футболист был недоволен действиями охранника.
«Эрлинг не был пьян. Он был готов к сотрудничеству и показал полное понимание ситуации после разговора на улице. Инцидент произошёл из-за правил по предотвращению распространения COVID-19.
Возле Холанда собиралось много людей. Они просили сфотографироваться и разговаривали с ним. Давление росло, и в конце концов нам пришлось попросить его уйти», — цитирует Нэсхайма Goal со ссылкой на Bild.
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