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Линекер: трудно представить, как УЕФА и ФФП переживут вердикт по делу «Манчестер Сити»

Линекер: трудно представить, как УЕФА и ФФП переживут вердикт по делу «Манчестер Сити»
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший футболист сборной Англии, а ныне ведущий на британском телевидении Гари Линекер отреагировал на решение спортивного арбитражного суда по делу «Манчестер Сити».

«Трудно представить, как правила финансового фэйр-плей переживут это. Сможет ли УЕФА пережить последствия?» — написал Линекер в своём «твиттере».

Напомним, УЕФА дисквалифицировал «Манчестер Сити» из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей. Клуб обвинялся в финансовых махинациях со спонсорскими контрактами. Первоначальный срок отстранения команды составлял два сезона, однако манкунианцы подали апелляцию на решение организации. Из-за пандемии коронавируса рассмотрение дела затянулось, а вынесение вердикта было отложено на июль.

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