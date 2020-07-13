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«Ростов» объявил о трансфере полузащитника Константина Ковалёва

«Ростов» объявил о трансфере полузащитника Константина Ковалёва
Футбол / РПЛ 0

«Ростов» на официальном сайте сообщил о переходе из курского «Авангарда» хавбека Константина Ковалёва. По информации «Чемпионата», игрок подписал с жёлто-синими пятилетний контракт.

«Между ФК «Ростов» и ФК «Авангард» (Курск) достигнуто соглашение о переходе в наш клуб полузащитника Константина Ковалёва. 20-летний футболист уже прибыл в Ростов и отбыл необходимый карантинный режим. Желаем Константину успешной игры в составе нашего клуба!» — говорится в сообщении «Ростова».

Фото можно посмотреть на странице «Ростова» в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне Ковалёв принял участие в 18 матчах Футбольной национальной лиги и одной встрече Кубка России. В активе россиянина один гол.

«Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 28 матчах жёлто-синие набрали 44 очка.

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