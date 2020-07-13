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Адольфо Гайч отклонил предложение ЦСКА. Трансфер под угрозой срыва

Адольфо Гайч отклонил предложение ЦСКА. Трансфер под угрозой срыва
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч и его агенты отклонили предложение ЦСКА по условиям контракта.

На данный момент 21-летний футболист и его представители не хотят перехода в ЦСКА. С большой долей вероятности, трансфер не состоится, несмотря на то, что клубы договорились между собой.

Ранее сообщалось, что «Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча ЦСКА за € 8,5 млн. За эту сумму московскому клубу должны были достаться 80 процентов прав на форварда. Также появлялась информация, что Адольфо интересуются «Милан», «Интер», «Парма» и «Рома».

В минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины Гайч принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счёт 5 голов. Также на счету игрока 1 встреча в Кубке Либертадорес, где его команда вылетела на стадии 1/8 финала.

«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
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