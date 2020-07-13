«Ливерпуль» продлит контракт с Деяном Ловреном, которым интересуется «Зенит»
«Ливерпуль» воспользуется опцией в контракте защитника Деяна Ловрена. Договор 31-летнего хорвата будет продлён до 30 июня 2022 года. При этом мерсисайдцы по-прежнему готовы расстаться с игроком, сообщает Goal.
В услугах Ловрена заинтересован «Зенит». Действующие чемпионы Российской Премьер-Лиги планировали воспользоваться ситуацией с истекающим соглашением футболиста. Ещё одним клубом, претендующим на Деяна, является «Рома».
Ловрен перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» летом 2014 года за € 25,3 млн. Сейчас трансферная стоимость защитника оценивается в € 16 млн.
В нынешнем сезоне Деян принял участие в 15 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Хорват записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу.
Деян Ловрен близок к переходу в «Зенит»
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