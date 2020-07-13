Хавбек «Вест Хэма» Райс — одна из приоритетных целей «Манчестер Юнайтед» на это лето

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Деклана Райса. «Красные дьяволы» сделали 21-летнего англичанина одной из своих приоритетных целей на это лето, сообщает Football Insider.

«Юнайтед» интересуется Райсом с 2019 года, однако ни прошлым летом, ни минувшей зимой манкунианцы не сумели заключить сделку с «молотобойцами».

На Деклана претендует также «Челси», за который хавбек выступал с 2006 по 2014 год. Источники в «Юнайтед» сообщают, что клуб готов перебить предложение лондонцев.

Трансферная стоимость Райса оценивается в € 50 млн. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги и одной встрече Кубка Англии. В его активе две результативные передачи.