Каррагер: уверен, «Ливерпуль» способен повторить успех. Но я бы хотел усиления состава

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мыслями о перспективах команды в преддверии следующего сезона.



«Глядя на нынешний состав «Ливерпуля», я бы всё равно хотел, чтобы они купили талантливого атакующего игрока в дополнение к тройке нападающих. И, наверное, сменщика для Робертсона. У них всё в порядке в полузащите и центре обороны. Думаю, Неко Уильямс будет отличной подменой для Александер-Арнольда. Вероятно, Лаллана и Шакири уйдут, так что нужно ещё несколько человек.



Но я уверен, что «Ливерпуль» способен сделать то, что уже сделал в этом сезоне», — приводит слова Каррагера Liverpool Echo.



«Ливерпуль», набрав 93 очка в 35 турах, опережает ближайшего преследователя в турнирной таблице английской Премьер-лиги на 21 очко. Команда обеспечила себе титул за семь туров до конца чемпионата, что является рекордом.

Клопп: мой план — четыре года в «Ливерпуле». Потом ничего не делать в течение года