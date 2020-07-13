Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Каррагер: уверен, «Ливерпуль» способен повторить успех. Но я бы хотел усиления состава

Каррагер: уверен, «Ливерпуль» способен повторить успех. Но я бы хотел усиления состава
Футбол / Англия 0

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мыслями о перспективах команды в преддверии следующего сезона.

«Глядя на нынешний состав «Ливерпуля», я бы всё равно хотел, чтобы они купили талантливого атакующего игрока в дополнение к тройке нападающих. И, наверное, сменщика для Робертсона. У них всё в порядке в полузащите и центре обороны. Думаю, Неко Уильямс будет отличной подменой для Александер-Арнольда. Вероятно, Лаллана и Шакири уйдут, так что нужно ещё несколько человек.

Но я уверен, что «Ливерпуль» способен сделать то, что уже сделал в этом сезоне», — приводит слова Каррагера Liverpool Echo.

«Ливерпуль», набрав 93 очка в 35 турах, опережает ближайшего преследователя в турнирной таблице английской Премьер-лиги на 21 очко. Команда обеспечила себе титул за семь туров до конца чемпионата, что является рекордом.

Клопп: мой план — четыре года в «Ливерпуле». Потом ничего не делать в течение года
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020