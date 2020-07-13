Сергей Лапочкин назначен на матч 29-го тура РПЛ «Тамбов» — «Сочи»

Российский футбольный союз на своём сайте опубликовал список судей, которые будут работать на матчах 29-го тура Премьер-Лиги.

15 июля (среда)



«Крылья Советов» — «Краснодар»: судья — Владимир Москалёв; ассистенты судьи — Антон Кобзев, Дмитрий Березнев; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Алексей Еськов; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Сергей Лапочкин.



«Урал» — «Арсенал»: судья — Николай Волошин; ассистенты судьи — Николай Богач, Владимир Миневич; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Тарас Безубяк.



«Спартак» — «Ахмат»: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Владислав Назаров, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Владимир Енютин.



«Зенит» — «Оренбург»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Вячеслав Харламов.



16 июля (четверг)



«Рубин» — «Ростов»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Роман Милюченко; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Сергей Мартынов.



«Уфа» — «Динамо»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Андрей Веретёшкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Максим Матюнин; VAR — Михаил Вилков; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Французов.



«Тамбов» — «Сочи»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Арам Петросян; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Сергей Лапочкин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Николай Иванов.



«Локомотив» — ЦСКА: судья — Евгений Турбин; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Александр Гончар.