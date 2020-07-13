Тренер «Сочи»: «Зенит» обыграет «Спартак» одной левой

Тренер «Сочи» Дмитрий Бородин поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак».

«Перед полуфиналом «Зенит» дал отдохнуть большой группе людей, но главное не это – сегодня даже второй состав «Зенита» способен играючи выиграть у этого «Спартака». Для меня нынешний «Спартак» — далеко не та команда, за которую я переживал в 99-м, 2000 годах, когда она играла в еврокубках. Словом, пусть не обижается на меня Саша Панов, «Зенит» обыграет эту команду одной левой, в полноги. «Зенит» — гегемон российского футбола, единственной проблемой которого является то, что он не в каждом матче выкладывается на сто процентов. Мне лично хочется, чтобы в Российской Премьер-Лиге было больше сильных команд – таких, как ЦСКА времен Слуцкого, «Рубин» Бердыева, тот же «Спартак». Сейчас в нашем футболе нет конкуренции – «Зенит» просто совком собирает очки. Для них чемпионат проходит в полном спокойствии», — приводит слова Бородина Bobsoccer.