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Пять игроков «Краснодара» попали в сборную 28-го тура РПЛ по версии WhoScored

Пять игроков «Краснодара» попали в сборную 28-го тура РПЛ по версии WhoScored
Футбол / РПЛ 0

Сайт WhoScored опубликовал символическую сборную 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Самую высокую оценку получил 20-летний полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин.

Вратарь: Николай Заболотный («Сочи», 7,8 балла).

Защитники: Сергей Петров («Краснодар», 7,4 балла), Миха Мевля («Сочи», 7,9 балла), Деннис Хаджикадунич («Ростов», 7,6 балла), Евгений Чернов («Ростов», 7,4 балла).

Полузащитники: Кристофер Олссон («Краснодар», 7,2 балла), Даниил Уткин («Краснодар», 8,4 балла), Жоау Мариу («Локомотив», 8,1 балла), Вандерсон («Краснодар», 8,2 балла).

Нападающие: Себастьян Дриусси («Зенит», 7,5 балла), Маркус Берг («Краснодар», 8,2 балла).

В матче 28-го тура РПЛ «Краснодар» обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 3:0.

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