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Источник: Сергей Лапочкин прошёл проверку на полиграфе, но это не связано со ставками

Источник: Сергей Лапочкин прошёл проверку на полиграфе, но это не связано со ставками
Футбол / РПЛ 0

Инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канале сообщил, что арбитр Сергей Лапочкин прошёл проверку на полиграфе, однако это никак не связано с подозрением в ставках на тотализаторе. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

«Как мне стало известно, судья Сергей Лапочкин сегодня прошёл проверку на детекторе лжи. Недавно сообщалось, что арбитр может быть причастен к игре на тотализаторе — однако тест не связан с этими подозрениями.

Расследование в отношении Лапочкина проводит РФС, его инициатор — председатель судейского комитета Ашот Хачатурянц. Вопросы к Сергею возникли по итогам матча «Спартак» — «Локомотив»: тогда Доменико Тедеско возмущался судейством и конкретно назначенным пенальти за фол Умярова и неназначенным — в ворота «Локо».

Лапочкина подозревают в предвзятом судействе — но какие-то якобы совершённые им ставки в Латвии отношения к полиграфу не имеют», — написал Арустамян.

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