Хачатурянц: сейчас у РФС нет подтверждённой информации, порочащей репутацию Лапочкина

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц прокомментировал ситуацию с арбитром Сергеем Лапочкиным.

«В соответствии с принципами, которые положены в основу судейской реформы, и курсом на безусловное доверие к судейскому корпусу наш комитет инициировал внутреннее расследование в отношении арбитра Сергея Лапочкина. В настоящий момент у нас нет подтверждённой информации, порочащей репутацию Сергея, однако, понимая всю важность и ответственность работы арбитра, считаем необходимым провести дополнительные разбирательства, чтобы ни у кого в футбольной семье не было сомнений и подозрений в отношении Сергея.



Лапочкин уже прошёл проверку на полиграфе, который мы будем использовать и в дальнейшем в нашей работе. О результатах проверки Российский футбольный союз сообщит дополнительно», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.