Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Чалов: мы критикуем то, что плохо закончилось, а не то, что плохо делалось

Чалов: мы критикуем то, что плохо закончилось, а не то, что плохо делалось
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов процитировал испанского тренера Хуана Мануэля Лильо.

«Нужно обсуждать игру, а не результаты. Результаты невозможно обсуждать. Они просто такие – и точка. Вы же не приходите на стадион на последней минуте, чтобы посмотреть на табло и уйти? Вы смотрите 90 минут – это процесс. Нельзя подменять процесс результатами. Людям свойственно преклоняться перед тем, что хорошо закончилось, а не перед тем, что хорошо делалось. В то же время мы критикуем то, что плохо закончилось, а не то, что плохо делалось. К сожалению, медиа всегда идут этим путём. Хуан Мануэль Лильо (с)», — написал Чалов в своём «инстаграме».

ЦСКА, набрав в 28 турах 47 очков, занимает четвёртое место в РПЛ.

Созин: Обляков одним действием лишил ЦСКА медалей и ЛЧ. Он должен быть наказан
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020