Чалов: мы критикуем то, что плохо закончилось, а не то, что плохо делалось
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов процитировал испанского тренера Хуана Мануэля Лильо.
«Нужно обсуждать игру, а не результаты. Результаты невозможно обсуждать. Они просто такие – и точка. Вы же не приходите на стадион на последней минуте, чтобы посмотреть на табло и уйти? Вы смотрите 90 минут – это процесс. Нельзя подменять процесс результатами. Людям свойственно преклоняться перед тем, что хорошо закончилось, а не перед тем, что хорошо делалось. В то же время мы критикуем то, что плохо закончилось, а не то, что плохо делалось. К сожалению, медиа всегда идут этим путём. Хуан Мануэль Лильо (с)», — написал Чалов в своём «инстаграме».
ЦСКА, набрав в 28 турах 47 очков, занимает четвёртое место в РПЛ.
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- 13 июля 2020
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