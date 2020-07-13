Джордже Деспотович: Россия, мы снова увидимся

Бывший нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой он подписывает контракт.
«Всё написано на лице. Россия, мы снова увидимся», — подписал снимок Деспотович.
Посмотреть фотографию можно на странице Джордже Деспотовича в "Инстаграме".
Деспотович стал игроком «Оренбурга» в 2018 году. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий провёл 20 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 8 мячей. Это лучший результат в команде. 1 июня футболист покинул «Оренбург» и стал свободным агентом.
До переезда в Россию Джордже выступал в составе «Црвены Звезды», «Локерена» и ряда казахстанских клубов. В составе «Астаны» — дважды чемпион Казахстана, с «Кайратом» — обладатель национального Кубка Казахстана.
- 13 июля 2020
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