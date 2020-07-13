«Краснодар» рассмотрит вариант с покупкой Кругового, если продаст Рамиреса

Как стало известно «Чемпионату», случае продажи Рамиреса, «Краснодар» рассмотрит вариант с приобретением защитника «Зенита» Данила Кругового.

Сообщалось, что Рамиресом интересуется «Монако». Кристиан перешёл в «Краснодар» в январе 2017 года из «Ференцвароша». Сумма трансфера составила € 1,5 млн. В нынешнем сезоне 25-летний эквадорец принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги (21 — в основном составе), не отметился результативными действиями, а также получил шесть жёлтых карточек. Контракт игрока с российским клубом действует до лета 2022 года.

Даниил Круговой — воспитанник «Зенита». В нынешнем сезоне 22-летний защитник провёл на поле 11 матчей и отдал две результативные передачи. Сейчас Круговой играет в «Уфе» на правах аренды.