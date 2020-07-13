Гаттузо: Мальдини всё ещё может принести пользу «Милану»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился мнением о техническом директоре «Милана» Паоло Мальдини.
«Семья Мальдини вписала важные страницы в историю „Милана“. Его человеческие качества не обсуждаются. Думаю, он всё ещё может принести пользу „Милану“.
Я же надеюсь оставаться в „Наполи“, насколько это возможно, и писать историю этого прекрасного города и клуба», — приводит слова Гаттузо Football Italia.
Мальдини занимает пост технического директора «Милана» с 2018 года. Паоло — воспитанник «россонери» и защищал цвета клуба на протяжении всей карьеры, с 1984 по 2009 год.
В матче 32-го тура Серии А «Наполи» и «Милан» сыграли вничью (2:2). «Наполи», набрав 52 очка в 32 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Милан» — на седьмом месте и отстаёт от неаполитанского клуба на два очка.
- 13 июля 2020
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