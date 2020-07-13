«Ювентус» может купить полузащитника «Сассуоло»
Туринский «Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Сассуоло» Мануэлю Локателли, утверждает Tuttomercatoweb со ссылкой на Tuttosport.
По данным источника, «Сассуоло» оценивает футболиста в € 25 млн. Туринский клуб не готов платить такую сумму, поэтому хочет включить в сделку 20-летнего полузащитника Ханса Николусси-Кавилью.
22-летний Локателли является воспитанником «Милана». Хавбек перешёл в «Сассуоло» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 12,5 млн. В нынешнем сезоне Локателли принял участие в 27 матчах чемпионата Италии (25 — в основном составе), в которых стал автором пяти результативных передач, забил один мяч в свои ворота, а также получил восемь жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
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