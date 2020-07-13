Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ювентус» может купить полузащитника «Сассуоло»

«Ювентус» может купить полузащитника «Сассуоло»
Футбол / Италия 0

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Сассуоло» Мануэлю Локателли, утверждает Tuttomercatoweb со ссылкой на Tuttosport.

По данным источника, «Сассуоло» оценивает футболиста в € 25 млн. Туринский клуб не готов платить такую сумму, поэтому хочет включить в сделку 20-летнего полузащитника Ханса Николусси-Кавилью.

22-летний Локателли является воспитанником «Милана». Хавбек перешёл в «Сассуоло» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 12,5 млн. В нынешнем сезоне Локателли принял участие в 27 матчах чемпионата Италии (25 — в основном составе), в которых стал автором пяти результативных передач, забил один мяч в свои ворота, а также получил восемь жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

Tuttosport: Криштиану Роналду останется в «Ювентусе»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020