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«Спартак» не рассматривает кандидатуры агентов на пост спортивного директора

«Спартак» не рассматривает кандидатуры агентов на пост спортивного директора
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не рассматривает кандидатуры футбольных агентов на пост спортивного директора клуба. По его мнению, наличие агента в «Спартаке» будет плохо влиять на результаты команды, так как спортивный директор должен отвечать за общее развитие команды, а не за закрытие конкретных трансферов.

Сообщалось, что спортивным директором «Спартака» может стать агент Олег Ерёмин. Впрочем, Ерёмин опроверг эту информацию.

«Спартак», в 28 турах набрав 33 очка, занимает 11-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Московский клуб не может одержать победу на протяжении пяти матчей, набрав в них лишь два очка. Следующий матч красно-белые проведут с грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт 15 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена».

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