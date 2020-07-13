«Спартак» не рассматривает кандидатуры агентов на пост спортивного директора

Как стало известно «Чемпионату», генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не рассматривает кандидатуры футбольных агентов на пост спортивного директора клуба. По его мнению, наличие агента в «Спартаке» будет плохо влиять на результаты команды, так как спортивный директор должен отвечать за общее развитие команды, а не за закрытие конкретных трансферов.

Сообщалось, что спортивным директором «Спартака» может стать агент Олег Ерёмин. Впрочем, Ерёмин опроверг эту информацию.

«Спартак», в 28 турах набрав 33 очка, занимает 11-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Московский клуб не может одержать победу на протяжении пяти матчей, набрав в них лишь два очка. Следующий матч красно-белые проведут с грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт 15 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена».