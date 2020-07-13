«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: составы команд на матч 35-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптона» на матч 35-го тура английской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслужит матч арбитр Крис Кавана, ассистировать ему будут судьи на линиях Сиан Мэсси и Скотт Леджер. Резервный арбитр — Энтони Тейлор. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Начало матча — в 22:00 мск.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделёф, Магуйар, Шоу, Погба, Матич, Бруну Фернандеш, Рашфорд, Гринвуд, Марсьяль
Запасные: Ромеро, Уильямс, Бейи, Перейра, Джеймс, Мата, Мактоминай, Фред, Игало
«Саутгемптон»: Маккарти, Стивенс, Уолкер-Питерс, Бертранд, Беднарек, Редмонд, Ромеу, Уорд-Праус, Армстронг, Ингс, Адамс
Запасные: Ганн, Дансо, Вестергор, Вокинс, Ферри, Хёйбьерг, Смоллбоун, Лонг, Обафеми
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