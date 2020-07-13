Матич: Марсьяль играет фантастически и может стать одним из лучших нападающих в мире
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич поделился мнением об одноклубнике, французском нападающем Антони Марсьяле.
«Футболист не начинает хорошо играть просто так. Это тяжёлый труд. В последние полтора года я видел, как Антони работает и пытается улучшить свою игру во всём. Он отлично справляется. На тренировках борется за каждый мяч, старается помогать. Даже когда мяч у соперника, он старается обороняться. Играет фантастически. Думаю, если продолжит в том же духе, станет одним из лучших бомбардиров или атакующих игроков в мире. Он всё ещё молод, ему есть над чем работать, и время играет ему на руку. Просто ему нужно продолжать работать в таком темпе», — приводит слова Матича Goal.com.
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