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Матич: Марсьяль играет фантастически и может стать одним из лучших нападающих в мире

Матич: Марсьяль играет фантастически и может стать одним из лучших нападающих в мире
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич поделился мнением об одноклубнике, французском нападающем Антони Марсьяле.

«Футболист не начинает хорошо играть просто так. Это тяжёлый труд. В последние полтора года я видел, как Антони работает и пытается улучшить свою игру во всём. Он отлично справляется. На тренировках борется за каждый мяч, старается помогать. Даже когда мяч у соперника, он старается обороняться. Играет фантастически. Думаю, если продолжит в том же духе, станет одним из лучших бомбардиров или атакующих игроков в мире. Он всё ещё молод, ему есть над чем работать, и время играет ему на руку. Просто ему нужно продолжать работать в таком темпе», — приводит слова Матича Goal.com.

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