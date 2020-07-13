«Манчестер Сити» всё-таки в Лиге чемпионов. Тогда кто мимо? Разбор 35-го тура АПЛ

Журналисты Кирилл Хаит и Григорий Телингатер разбирают проблемы «Челси» и «Арсенала», обсуждают другие топ-клубы АПЛ, а также восхищаются уникальностью «Шеффилд Юнайтед», который рвётся в Лигу Европы. Эти и другие темы – в подкасте «Чемпионата» и «Okko Спорт».
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В этом выпуске:
00:51 – странный Орье.
04:25 – просто типичный Моуринью.
08:34 – ну почему при навесе по Алдервейрелду играет самый низкий игрок «Арсенала»?
13:38 – кто рубится за путёвки в ЛЕ.
19:30 – безудержно хвалим «Шеффилд».
23:54 – у «Челси» проблемы со всеми составляющими обороны. Второй гол «Шеффилда» объясняет всё.
26:50 – Абрахам играл в атаке с Мбаппе (кроме шуток).
32:31 – и еще одна проблема «Челси».
35:25 – раньше главным термином был «автобус», а теперь – прессинг.
39:04 – смотрим на состав «Сити» и понимаем, что эпоха уходит.
43:23 – Жезус все-таки ок или нет?
46:06 – «Сити» разбанили!!! (И про стул Шрёдингера)
49:08 – ура! Клопп прислушался к Грише
53:20 – «МЮ» хочет Шкриньяра. Кирилл одобряет, но…
58:03 – про позиционирование клубов в Европе.
1:03:37 – большие деньги в футболе – хорошо или плохо.
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