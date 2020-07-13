«Манчестер Сити» всё-таки в Лиге чемпионов. Тогда кто мимо? Разбор 35-го тура АПЛ

Журналисты Кирилл Хаит и Григорий Телингатер разбирают проблемы «Челси» и «Арсенала», обсуждают другие топ-клубы АПЛ, а также восхищаются уникальностью «Шеффилд Юнайтед», который рвётся в Лигу Европы. Эти и другие темы – в подкасте «Чемпионата» и «Okko Спорт».

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В этом выпуске:

00:51 – странный Орье.

04:25 – просто типичный Моуринью.

08:34 – ну почему при навесе по Алдервейрелду играет самый низкий игрок «Арсенала»?

13:38 – кто рубится за путёвки в ЛЕ.

19:30 – безудержно хвалим «Шеффилд».

23:54 – у «Челси» проблемы со всеми составляющими обороны. Второй гол «Шеффилда» объясняет всё.

26:50 – Абрахам играл в атаке с Мбаппе (кроме шуток).

32:31 – и еще одна проблема «Челси».

35:25 – раньше главным термином был «автобус», а теперь – прессинг.

39:04 – смотрим на состав «Сити» и понимаем, что эпоха уходит.

43:23 – Жезус все-таки ок или нет?

46:06 – «Сити» разбанили!!! (И про стул Шрёдингера)

49:08 – ура! Клопп прислушался к Грише

53:20 – «МЮ» хочет Шкриньяра. Кирилл одобряет, но…

58:03 – про позиционирование клубов в Европе.

1:03:37 – большие деньги в футболе – хорошо или плохо.