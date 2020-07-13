«Севилья» обязана выкупить Сусо после выхода в Лигу чемпионов сезона-2020/2021

После выхода в Лигу чемпионов сезона-2020/2021 «Севилья» обязана выкупить вингера «Милана» Сусо, выступающего на правах аренды за испанский клуб, сообщает Football Italia.

По данным источника, сумма выкупа составит примерно € 24 млн.

«Севилья» гарантировала себе место в Лиге чемпионов сезона-2020/2021 благодаря проигрышу «Вильярреала» в матче 36-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад» (1:2). За два тура до завершения чемпионата «Севилья» занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры и опережает «Вильярреал» на 9 очков.

Сусо перешёл в «Севилью» в январе 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл в чемпионате Испании 15 матчей, стал автором 1 забитого мяча и отдал 1 результативную передачу.