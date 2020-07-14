Маротта: «Интер» очень доволен работой Конте

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта опроверг информацию о том, что клуб может уволить главного тренера Антонио Конте.

«Перед Конте стояла задача максимально использовать имеющиеся в его распоряжении ресурсы, чтобы улучшить игру команды. Мы достигли этой цели, поэтому можем быть довольны работой тренера и клуба. В жизни нет совершенства, поэтому нам всегда есть что улучшить. Конте это знает, и мы тоже.



Антонио проделал отличную работу, но, безусловно, нам ещё есть куда расти, чтобы приблизиться к уровню, например, „Ювентуса“.



Я не вижу никаких предпосылок для изменений на посту главного тренера. Клуб очень доволен работой Конте. Он является амбициозным тренером, который хочет побеждать и получает новый опыт. Мы не должны забывать, что он всего лишь первый сезон работает в „Интере“, а клубы, который впереди нас в таблице, уже несколько лет работают с одними и теми же специалистами», — приводит слова Маротты Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.