Маротта: «Интер» очень доволен работой Конте

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта опроверг информацию о том, что клуб может уволить главного тренера Антонио Конте.
«Перед Конте стояла задача максимально использовать имеющиеся в его распоряжении ресурсы, чтобы улучшить игру команды. Мы достигли этой цели, поэтому можем быть довольны работой тренера и клуба. В жизни нет совершенства, поэтому нам всегда есть что улучшить. Конте это знает, и мы тоже.
Антонио проделал отличную работу, но, безусловно, нам ещё есть куда расти, чтобы приблизиться к уровню, например, „Ювентуса“.
Я не вижу никаких предпосылок для изменений на посту главного тренера. Клуб очень доволен работой Конте. Он является амбициозным тренером, который хочет побеждать и получает новый опыт. Мы не должны забывать, что он всего лишь первый сезон работает в „Интере“, а клубы, который впереди нас в таблице, уже несколько лет работают с одними и теми же специалистами», — приводит слова Маротты Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
- 14 июля 2020
-
00:19
- 13 июля 2020
-
23:59
-
23:37
-
23:27
-
23:18
-
23:08
-
23:01
-
22:54
-
22:52
-
22:32
-
22:28
-
22:02
-
21:47
-
21:27
-
21:21
-
21:17
-
20:54
-
20:39
-
20:32
-
20:08
-
20:00
-
20:00
-
19:46
-
19:45
-
19:28
-
19:09
-
19:00
-
18:55
-
18:50
-
18:44
-
18:44
-
18:27
-
18:27
-
18:20
-
18:06