Сборная Германии проведёт товарищеские матчи с Турцией и Чехией
Сборная Германии проведёт товарищеские матчи со сборными Турции и Чехии осенью, сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB).
«Турция и Чехия — очень интересные соперники. Помимо матчей в Лиге наций, эти два международных матча принесут нам дополнительную информацию для развития команды. Я в предвкушении игр и, конечно, надеюсь, что осенью мы сможем сыграть при зрителях», — прокомментировал главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв.
Матч сборной Германии со сборной Турции состоится 7 октября в Кёльне (Германия), а встреча с Чехией — 11 ноября в Лейпциге (Германия).
Соперниками сборной Германии по розыгрышу Лиги наций являются национальные команды Испании, Украины и Швейцарии.
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