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«Реал» обыграл «Гранаду», одержав 9-ю победу подряд

«Реал» обыграл «Гранаду», одержав 9-ю победу подряд
Футбол / Испания 0

В матче 36-го тура Примеры «Гранада» проиграла «Реалу» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес». Обслуживал матч арбитр Сантьяго Хайме Латре, ассистировали ему судьи на линиях Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса.

Счёт был открыт в начале матча — на 10-й минуте автором забитого мяча стал Ферлан Менди, которому ассистировал Каземиро. Через несколько минут преимущество «Королевского клуба» увеличил Карим Бензема с передачи Луки Модрича. В начале второго тайма «Гранада» сократила разрыв в счёте — на 50-й минуте гол забил Дарвин Мачис с паса Янхеля Эрреры.

Таким образом, «Реал» одержал девятую победу подряд в Примере.

«Реал», набрав 83 очка, занимает 1-е место в чемпионате Испании. «Гранада» (50) — на 10-м месте.

Испания - Примера. 36-й тур
13 июля 2020, понедельник. 23:00 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Менди – 10'   0:2 Бензема – 16'   1:2 Мачис – 50'
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