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Президент «Брешии» смог дать отпор двум грабителям

Президент «Брешии» смог дать отпор двум грабителям
Футбол / Италия 0

Президент «Брешии» Массимо Челлино вступил в драку с двумя грабителями, которые попытались украсть у него часы, сообщает Football Italia.

63-летний итальянец находился в бельгийском городе Паденге, где он совсем недавно приобрёл загородный дом. Неподалёку от супермаркета, расположенного у его дома, на него напали два грабителя, потребовавшие в грубой форме отдать золотые часы. Массимо смог отбиться, но при этом он ударился лицом об открытую дверь своего автомобиля, испытав неприятные ощущения в области носа. Однако при этом ему удалось сохранить все свои ценности.

Для бывшего владельца «Лидс Юнайтед» это был печальный уик-энд, так как ранее «Брешия» уступила в домашнем матче «Роме» со счётом 0:3, приблизившись к вылету.

Массимо Челлино стал третьей жертвой попытки грабежа в Серии А в текущем сезоне. Ранее подобное пережили полузащитники «Милана» и «Ромы» Саму Кастильехо и Брайана Кристанте.

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