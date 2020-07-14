Уле-Гуннар Сульшер – о пропущенном голе на 96-й минуте: «МЮ» выиграл много матчей вот так

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал ничейный результат в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Саугтемптоном» (2:2).
«Это было худшее время, чтобы пропустить гол, но так происходит в футболе. Мы хорошо защищались до этого стандарта. Это разочаровывает, но это футбол. Я знаю и обратные чувства. Таким образом, мы выиграли так много игр. Это всё часть опыта для этой команды. Вероятно, игроки подумали, что три очка уже в кармане, но мы не заслужили этой победы. «Саутгемптон» — хорошая команда, они выполняют большой объём беговой работы. Сегодня мы с трудом вошли в игровой ритм. Моментами мы показывали какой-то фантастический футбол. Два забитых мяча были очень и очень хорошими.
Я не думаю, что дело в усталости. Это был один из тех дней, когда мы не использовали свои шансы. У Давида Де Хеа было одно действительно хорошее спасение, но кроме этого и у нас были хорошие моменты, заполучить три очка никогда не бывает просто.
Я знаю, что моя лодыжка не выдержала бы это столкновение (Стык Ориоля Ромеу с Мэйсоном Гринвудом), это было противно. Мы достаточно много говорили о VAR», — цитирует Сульшера BBC.
«Манчестер Юнайтед», набрав 59 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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