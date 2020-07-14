Антонио Конте: если в «Интере» недовольны моей работой, то я уйду без колебаний

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвёл итоги встречи 32-го тура чемпионата Италии с «Торино» (3:1), а также прокомментировал слухи об уходе из клуба.

«Честно говоря, мы очень хорошо начали игру, затем последовал этот угловой удар, после которого мы пропустили. Мне кажется сенсационным, что Самир допустил вот такой ляп: он почти не ошибается. В целом, я думаю, что это была игра, в которой мы доминировали.

Пропущенный мяч мог заставить нас нервничать и вызвать проблемы, но мы преуспели в достижении собственных забитых голов. Мы гораздо менее предсказуемы, чем были раньше, поскольку теперь мы нападаем с большим количеством игроков. Результат должен увенчать усилия, которые мы прилагаем, а когда этого не происходит, это разочаровывает меня.

Слухи об уходе из «Интера»? Изначально меня приглашали на трехлётний контракт, чтобы вернуть клуб туда, где они заслуживают быть. Это неизбежно требует времени. Я пришел сюда с большим энтузиазмом. Я верю. Если все довольны работой, которую я выполняю, а я думаю, что это именно так, то, тогда я не понимаю, почему мы не должны продолжать сотрудничество. Если руководство не довольно моей работой, то я без колебаний уйду», — приводит слова Конте Football Italia.

После победы над «Торино», «Интер», набрав 68 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.