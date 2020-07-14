Игрок «Зенита» Малком вошёл в рейтинг лучших нападающих «Барселоны» за последние 20 лет

Бразильский форвард петербургского «Зенита» Малком вошёл в рейтинг лучших нападающих «Барселоны» за последние 20 лет по версии британского портала Give me Sport.

«Вы помните, когда руководству «Барсы» казалось, что они совершили трансфер века, урвав Малкома из-под носа «Ромы»? Да, покупка Малкома не должна была вызывать вопросов. Однако после приобретения бразилец всегда чувствовал себя запасной деталью в механизме Эрнесто Вальверде. Хотя он и забил «Реалу», но был продан в «Зенит» буквально через год после подписания контракта», — таким образом портал комментирует нахождение игрока в рейтинге.

Ожидаемо, лучшим в списке стал аргентинский нападающий Лионель Месси, следом за ним идёт Луис Суарес, а замыкает тройку экс-форвард махачкалинского «Анжи» — Самуэль Это'О.

Десятка лучших форвардов выглядит следующим образом:

24. Малком – 0,16 гола за матч.

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10. Алексис Санчес (0,33);

9. Давид Вилья (0,4);

8. Тьерри Анри (0,4);

7. Хавьер Савиола (0,42);

6. Патрик Клюйверт (0,47);

5. Златан Ибрагимович (0,48);

4. Неймар (0,56);

3. Самуэль Это'О (0,65);

2. Луис Суарес (0,7);

1. Лионель Месси (0,87).