«Уиком» впервые за 133-летнюю историю клуба пробился в «Чемпионшип»

13 июля на «Уэмбли» состоялся финал плей-офф английской Лиги 1. В нём встретились «Уиком» и «Оксфорд Юнайтед». «Уиком» одержал победу со счётом 2:1 и впервые в своей 133-летней истории получил право сыграть во втором по силе дивизионе Англии – «Чемпионшипе».



«Уиком» был основан в 1887 году, а его стадион «Адамс Парк» вмещает 9,5 тыс. зрителей.



Лучшим достижение «Уикома» до сих пор был выход в полуфинал Кубка Англии в сезоне-2000/2001, где команда уступила «Ливерпулю» со счётом 1:2. Также в сезоне-2006/2007 «Уиком» выступал в полуфинале Кубка английской лиги, где в первом матче дома сыграл вничью 1:1 с лондонским «Челси», а затем в ответном матче уступил ему со счётом 0:4. В Лигу 1 «Уиком» пробился в сезоне-2017/2018.