«Уиком» впервые за 133-летнюю историю клуба пробился в «Чемпионшип»
13 июля на «Уэмбли» состоялся финал плей-офф английской Лиги 1. В нём встретились «Уиком» и «Оксфорд Юнайтед». «Уиком» одержал победу со счётом 2:1 и впервые в своей 133-летней истории получил право сыграть во втором по силе дивизионе Англии – «Чемпионшипе».
«Уиком» был основан в 1887 году, а его стадион «Адамс Парк» вмещает 9,5 тыс. зрителей.
Лучшим достижение «Уикома» до сих пор был выход в полуфинал Кубка Англии в сезоне-2000/2001, где команда уступила «Ливерпулю» со счётом 1:2. Также в сезоне-2006/2007 «Уиком» выступал в полуфинале Кубка английской лиги, где в первом матче дома сыграл вничью 1:1 с лондонским «Челси», а затем в ответном матче уступил ему со счётом 0:4. В Лигу 1 «Уиком» пробился в сезоне-2017/2018.
- 14 июля 2020
-
06:36
-
06:02
-
05:50
-
05:22
-
04:35
-
03:59
-
03:36
-
03:14
-
02:46
-
02:25
-
01:55
-
01:31
-
00:54
-
00:48
-
00:37
-
00:19
- 13 июля 2020
-
23:59
-
23:37
-
23:27
-
23:18
-
23:08
-
23:01
-
22:54
-
22:52
-
22:32
-
22:28
-
22:02
-
21:47
-
21:27
-
21:21
-
21:17
-
20:54
-
20:39
-
20:32
-
20:08
Партнерский контент