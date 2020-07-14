Годин: сейчас «Интеру» нужно думать, как приблизиться к «Ювентусу»

Защитник «Интера» Диего Годин прокомментировал волевую победу над «Торино» со счётом 3:1 в домашнем матче 32-го тура Серии А.



«Когда мы находимся в положении догоняющего, нужно побеждать любым способом. Игра началась не так, как мы ожидали. Но мы не будем оглядываться с сожалением, это станет для нас уроком и поводом отреагировать со здоровой самокритикой.



У нас есть возможность остаться на втором месте, и мы сделаем всё, чтобы защитить свою позицию. Но сейчас нужно думать о том, чтобы побеждать в каждом матче и приблизиться к «Ювентусу». Будем идти матч за матчем и посмотрим, где окажемся по итогам сезона», — приводит слова Година Football Italia.

«Интер», набрав 68 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата.