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«Манчестер Сити» сыграет в ЛЧ. Президент ВФЛА подал в отставку. Главное к утру

«Манчестер Сити» сыграет в ЛЧ. Президент ВФЛА подал в отставку. Главное к утру
Футбол / РПЛ 0

Суд отменил дисквалификацию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, Евгений Юрченко подал в отставку с поста президента ВФЛА, суперспринт исчез из расписания финального этапа Кубка мира — 2020/2021, «Барселона» приостановила переговоры с «Интером» по Лаутаро Мартинесу и другие важные новости в подборке «Чемпионата».

1. Суд отменил дисквалификацию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

2. Евгений Юрченко подал в отставку с поста президента ВФЛА.

3. Суперспринт исчез из расписания финального этапа Кубка мира — 2020/2021.

4. «Барселона» приостановила переговоры с «Интером» по Лаутаро Мартинесу.

5. Юрген Клопп заинтересован в работе со сборной Германии.

6. ЦСКА расторг контракт с олимпийским чемпионом Сергеем Калининым.

7. «Мерседес» в ближайшее время объявит о новом контракте с Боттасом.

8. «Монреаль» официально подписал контракт с Александром Романовым.

9. Расселл Уэстбрук заразился коронавирусом.

10. Полиция ведёт расследование в отношении 10-летнего сына Криштиану Роналду.

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