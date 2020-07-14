«Манчестер Сити» сыграет в ЛЧ. Президент ВФЛА подал в отставку. Главное к утру

Суд отменил дисквалификацию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, Евгений Юрченко подал в отставку с поста президента ВФЛА, суперспринт исчез из расписания финального этапа Кубка мира — 2020/2021, «Барселона» приостановила переговоры с «Интером» по Лаутаро Мартинесу и другие важные новости в подборке «Чемпионата».
1. Суд отменил дисквалификацию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
2. Евгений Юрченко подал в отставку с поста президента ВФЛА.
3. Суперспринт исчез из расписания финального этапа Кубка мира — 2020/2021.
4. «Барселона» приостановила переговоры с «Интером» по Лаутаро Мартинесу.
5. Юрген Клопп заинтересован в работе со сборной Германии.
6. ЦСКА расторг контракт с олимпийским чемпионом Сергеем Калининым.
7. «Мерседес» в ближайшее время объявит о новом контракте с Боттасом.
8. «Монреаль» официально подписал контракт с Александром Романовым.
9. Расселл Уэстбрук заразился коронавирусом.
10. Полиция ведёт расследование в отношении 10-летнего сына Криштиану Роналду.
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