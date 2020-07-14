Гарет Бэйл может бесплатно покинуть «Реал»

Руководство мадридского «Реала» рассматривает вариант с досрочным расторжением контракта с нападающим Гаретом Бэйлом. 30-летний валлиец может покинуть стан «сливочных» уже этим летом, сообщает ABC.

С приходом Зинедина Зидана на пост наставника «Реала» Бэйл стал получать меньше игрового времени. Футболист и тренер уже несколько лет находятся не в лучших отношениях. Несмотря на это, Гарет готов до конца доработать соглашение, рассчитанное до 30 июня 2022 года.

В «Реале» недовольны, что Бэйлу всё равно, будет ли он выходить на поле. Мадридцы считают, что им следует расстаться с игроком, который занимает такую позицию, даже бесплатно.

Ранее «Реал» неоднократно пытался продать Гарета, но так и не сумел заключить сделку. Одной из главных проблем является высокая зарплата футболиста, которую ему не готовы сохранить другие клубы при трансфере.