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Новичок «Ростова» Ковалёв: в какой-то момент потерял надежду, что трансфер осуществится

Новичок «Ростова» Ковалёв: в какой-то момент потерял надежду, что трансфер осуществится
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник Константин Ковалёв, перешедший из курского «Авангарда» в «Ростов», поделился впечатлениями от трансфера. Напомним, во время переговорного процесса ростовчане трижды делали предложения «Авангарда» по игроку, но каждый раз получали отказ.

«Рад, что история с моим переходом завершилась и я всё-таки оказался в «Ростове». Уже успел почувствовать, что это большой клуб и серьёзная организация. Команда не просто так борется за самые высокие места в российском чемпионате. Честно говоря, в какой-то момент потерял надежду, что этот трансфер осуществится. В этой ситуации хотел бы поблагодарить все медиа, журналистов и в особенности «Чемпионат», благодаря которым история получила довольно громкий резонанс. Это однозначно сыграло большую роль, а возможно стало ключевым моментом. Потому что в какой-то момент переговоры были прерваны, готовился к худшему варианту, но после публикаций в прессе Курск изменил свою позицию, и клубам удалось договориться.

В «Авангарде» прежде всего благодарен экс-президенту клуба Николаю Волокитину и бывшему главному тренеру команды Мурату Искакову, которые по сути дали мне путёвку в большой футбол. Теперь моя задача состоит в том, чтобы приносить пользу новой команде, тренироваться на максимуме и зарабатывать свой шанс, возможность сыграть в составе «Ростова», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Ростов» объявил о трансфере полузащитника Константина Ковалёва
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