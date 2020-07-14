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РПЛ сообщила об изменении времени начала матча «Крылья Советов» — «Краснодар»

РПЛ сообщила об изменении времени начала матча «Крылья Советов» — «Краснодар»
Футбол / РПЛ 0

Российская Премьер-Лига в своём телеграм-канале сообщила об изменении времени начала матча 29-го тура между «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

Стартовый свисток, изначально запланированный на 16:00 мск, прозвучит на два часа позже – в 18:00 мск. Перенос связан с прогнозом погоды, согласно которому в Самаре в день матча может установиться аномально высокая температура.

Матч «Крылья Советов» – «Краснодар» состоится завтра, 15 июля, на стадионе «Самара Арена» в Самаре. После 28 туров хозяева встречи, набрав 27 очков, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. В свою очередь гости (48), располагаются на третьей строчке и в случае победы сравняются по очкам с «Локомотивом».

Календарь РПЛ сезона-2019/2020
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